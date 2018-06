Próxima visita del presidente de la India a Cuba

La visita del presidente indio, Ram Nath Kovind, a Cuba tiene gran significación histórica, y dará continuidad al diálogo político entre los máximos dirigentes de ambos países, dijo hoy el embajador cubano en Nueva Delhi, Oscar Martínez.

El representante diplomático cubano resaltó que se trata de la primera visita de un Jefe de Estado del gigante surasiático a la isla, y a la región de América Latina y el Caribe.

El diplomático resaltó el hecho de que Kovind iniciará su estancia en Cuba por la heroica ciudad de Santiago de Cuba, territorio considerado como la cuna de la Revolución cubana, y donde reposan los restos mortales de su histórico líder, Fidel Castro.

Kovind prevé rendir tributo a Fidel Castro en el cementerio de Santa Ifigenia, antes de continuar viaje hacia La Habana; colocará una ofrenda floral en la tumba de quien es considerado un amigo de la India.

(Visited 1 times, 14 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.