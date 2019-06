Presidente Maduro llama a reorganizar Movimiento Somos Venezuela

El presidente Nicolás Maduro convocó a la reorganización del Movimiento Somos Venezuela, encargado de articular y perfeccionar los sistemas de protección social y grandes misiones del país sudamericano.

Desde el Teatro Teresa Carreño de Caracas, el mandatario recordó que la iniciativa articula muchos de los proyectos iniciados por el líder de la Revolución bolivariana, Hugo Chávez.

Maduro aprobó la dotación de 2100 millones de bolívares soberanos para el fortalecimiento del Movimiento Somos Venezuela con el fin de atender directamente a los venezolanos registrados en el Carnet de la Patria, en particular los sectores más vulnerables.

El mandatario resaltó Mientras la derecha conspira, busca violencia, golpes de Estado y entregar la Patria, nosotros trabajamos todos los días para llevar felicidad social, amor al hogar, al pueblo venezolano.

