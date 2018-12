Presidente de Angola anuncia visita a Cuba

El presidente angoleño, Joao Lourenzo, anunció que visitará Cuba en el primer semestre del año próximo, lo cual podría incluir recorridos por otros países de la región.

Interrogado sobre la estrategia en los vínculos con la región latinoamericana, la única que no visitó en sus primeros 15 meses de mandato, respondió que tiene tiempo para fortalecer esa relación.

En cuanto al viaje a La Habana, dijo que ya habló con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, y aseguró que la visita a Cuba está más o menos asegurada, falta apenas que a nivel de los canales diplomáticos se establezcan las fechas, subrayó el jefe de Estado.

Desde que asumió el poder, Lourenzo solo concedió una entrevista a un medio extranjero acreditado en Angola, el semanario portugués Expresso; el resto fue a medios de Alemania y Bélgica durante las visitas oficiales a esos países.

