Presentarán en Senado estadounidense proyecto para permitir viajes a Cuba

El senador demócrata Patrick Leahy presentará el proyecto denominado Ley de Libertad para viajar a Cuba ante el nuevo Congreso estadounidense, indicó al condenar las nuevas restricciones impuestas a las visitas a la isla.

En una intervención en el pleno del Senado, el legislador por Vermont criticó la decisión del ejecutivo de Donald Trump de prohibir los viajes educativos grupales pueblo a pueblo, a través de los cuales iban al país vecino cientos de miles de norteamericanos.

Los ciudadanos estadounidenses han tenido que recurrir a esa y otras categorías autorizadas por el ejecutivo para trasladarse a la mayor de las Antillas, debido a que tienen vetado ir como turistas.

Al abordar las nuevas limitaciones, Leahy consideró que se trata de medidas tontas y vergonzosas con las que se afectará a muchos estadounidenses y a mucha gente buena en Cuba.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.