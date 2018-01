Políticos mexicanos ven el nuevo año con pesimismo

México.- El inicio del nuevo año es visto con pesimismo por varios políticos mexicanos ante el aumento de los productos básicos, las gasolinas, la depreciación del peso mexicano y otros males.

Así lo advirtió el senador Fernando Herrera, del Partido de Acción Nacional, de oposición en declaraciones al diario El Sol de México.

La política económica y el manejo de las finanzas públicas raya en la mediocridad y su continuidad solo pone en mayor riesgo el bienestar de las familias mexicanas, subrayó Herrera.

El coordinador de los senadores panistas cuestionó el reciente optimismo decembrino con el que el Ejecutivo federal, dijo, pretendió maquillar una realidad que lastima a millones de mexicanos sumidos en la pobreza y el desempleo.

También la senadora Dolores Padierna (Partido del Trabajo-Morena) indicó que será todo un reto que en el 2018 mejoren la seguridad y la economía, que consideró con saldos negativos para la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Padierna consideró que Peña Nieto heredará al próximo presidente que se elija en 2018 un país sumido en la inseguridad y con ausencia de un Estado efectivo de derecho, así como extendida corrupción y altas tasas de pobreza y desigualdad.

