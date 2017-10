Palestina y Argelia reclaman fin del bloqueo contra Cuba

Este jueves Palestina y Argelia demandaron en Naciones Unidas, el levantamiento inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, a menos de dos semanas de que la Asamblea General de la ONU acoja una nueva votación sobre un proyecto de resolución que reclama el fin del cerco de Washington.

De acuerdo con el observador permanente palestino, el pueblo árabe condena las sanciones impuestas a la Isla por más de medio siglo y celebra que el mundo también la rechace.

Estamos con el pueblo y el gobierno de Cuba, confiados en que la votación del 1 de noviembre en la Asamblea dejará otro abrumador respaldo a la resolución, subrayó.

Por su parte, el embajador de Argelia ante el ente internacional advirtió que desconoce todas las medidas unilaterales impuestas a naciones soberanas, y expresó que Cuba es un buen amigo, con el que ha estado desde el principio.

