Opositores toman embajada venezolana en Washington

Carlos Vecchio, enviado a Estados Unidos por el diputado opositor Juan Guaidó, tomó este viernes la embajada de Venezuela en Washington.

El político opositor irrumpió en la sede diplomática días después que fuerzas de seguridad norteamericanas desalojaran a activistas, los cuales defendían el inmueble del personal designado por Guaidó.

Por semanas, seguidores de Guaidó se agolparon en las afueras de la sede diplomática, e insultaban a los activistas que estaban adentro, al tiempo que impedían el ingreso de agua y alimentos, hasta que la Policía ingresó ilegalmente a la Embajada y los detuvo.

Tras el arresto de los activistas, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo que Estados Unidos incumple sus obligaciones de la Convención de Viena, y viola los Derechos Humanos de los activistas que protegieron la Embajada con la autorización de su Gobierno.

