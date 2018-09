Nueva presidencia femenina y latinoamericana para la Asamblea General

La ecuatoriana María Fernanda Espinosa estará por primera vez a la cabeza de la Asamblea General de Naciones Unidas en su 73 período de sesiones y pasará a la historia como la primera latinoamericana en ese puesto.

Después de jurar en el cargo, la diplomática habló sobre las prioridades de su mandato, como equidad de género, migración y refugiados, trabajo decente, acción climática y personas con discapacidad.

También destacó la necesidad de revitalizar el trabajo de Naciones Unidas y del rol de la juventud en la paz y la seguridad, asuntos que también figuran en su agenda.

Espinosa reafirmó su compromiso con defender el multilateralismo y seguir el proceso de reformas dentro de la organización, así como de velar por la implementación del Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que debe aprobarse a finales de este año.

