Naciones Unidas reafirma derechos de Lula

El Comité de Derechos Humanos de la ONU reiteró este lunes que Brasil debe garantizar a Luiz Inácio Lula da Silva el pleno ejercicio de todos sus derechos políticos.

Esa nueva determinación del organismo internacional respondió a un pedido de los abogados de la defensa de Lula ante la negación del Tribunal Superior Electoral a registrar su candidatura, en desacato de una indicación anterior de dicho Comité emitida el 17 de agosto.

La letrada Valeska Teixeira señaló que esa determinación del Comité deja bien claro el vínculo de Brasil con las decisiones del organismo, en tanto su colega Cristiano Zanin recordó que un Estado parte no puede invocar su legislación interna para incumplir.

Ante la violencia cometida contra los derechos del exmandatario, el Partido de los Trabajadores afirmó que continuará luchando por todos los medios para garantizar la participación de Lula en las elecciones de octubre.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.