México se prepara para próximas elecciones

El candidato a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene el 49 por ciento de la intención de voto, según la última encuesta nacional realizada por la consultora Varela y Asociados, publicada este martes.

La pesquisa indicó que López Obrador se posiciona 21 puntos sobre su más cercano contrincante, el candidato Ricardo Anaya, mientras en tercer lugar quedó José Antonio Meade.

En tanto sujetos no identificados asaltaron a funcionarios del Instituto Nacional Electoral y les expropiaron de más de 11 mil boletas que debían ser entregadas a los presidentes de las mesas electorales, por lo que el ente trabaja ahora para reponer los documentos.

Este 1ro de julio, los mexicanos y mexicanas están convocados para elegir a 128 senadores, 500 diputados y el presidente de la nación que gobernará al país durante los próximos 5 años.

