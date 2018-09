Mexicanos por mayor solidaridad con Cuba

Toluca, México. – El XXIII Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba decidió este domingo impulsar las acciones de apoyo a la Isla, en particular frente al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

A propósito, el diputado Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos, resaltó que México ha sido baluarte en la solidaridad con su país y saludó el programa de apoyo decidido en la clausura del evento.

La declaración final del encuentro se pronunció también por la devolución a Cuba del territorio que ocupa ilegalmente la base militar de Estados Unidos en Guantánamo, en el suroriente de la isla.

El texto recoge también la solidaridad de los mexicanos para con los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, en el centro de la arremetida de la administración de Donald Trump y de la derecha política en esas y otras naciones.

