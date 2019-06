Medidas de Trump contra Cuba: críticas en el Congreso

Las restricciones impuestas por la administración de Trump para limitar los viajes de los norteamericanos a Cuba son rechazadas en uno de los principales escenarios de Estados Unidos: el Congreso federal.

Los estadounidenses solo pueden dirigirse a la Isla bajo alguna de las 12 categorías autorizadas por el Gobierno, lo cual es considerado como una violación de su derecho a la libertad de viajar.

En un discurso pronunciado en el pleno del Senado, el demócrata Patrick Leahy condenó las nuevas restricciones de viajes, a las que calificó de vergonzosas. ¿Qué tipo de Gobierno le dice a sus ciudadanos a dónde pueden viajar o dónde pueden gastar su dinero?, cuestionó.

Como parte de esa intervención, adelantó que presentará el proyecto denominado Ley de Libertad para Viajar a Cuba ante el nuevo Congreso, tras introducir una propuesta similar en mayo de 2017.

