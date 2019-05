Más voces exigen libertad para Lula da Silva

La Asociación Americana de Juristas, reconoció en un comunicado al expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva como preso político, y se suma a la campaña internacional por su liberación inmediata.

Para la asociación, está demostrado que la prisión tuvo motivación política, sin relación con el delito por el que fue acusado, y cuya pena pretende alejar la figura pública de Lula da Silva del proceso político nacional.

Denuncia que la condena fue determinada como consecuencia de una acusación producida en violación del proceso legal, con perjuicio al derecho de defensa, sin pruebas, y en un proceso dirigido por el juez Sérgio Moro, apunta la nota.

Refiere que Moro es el actual ministro de Justicia, y fue nombrado tan pronto como el nuevo gobierno entreguista y ultraderechista de Jair Bolsonaro tomó posesión, beneficiado en las elecciones por el alejamiento de Lula da Silva como candidato presidencial.

