Manifestaciones a favor de Cuba en Irlanda

Dublín, Irlanda. – Grupos sindicalistas solidarios con Cuba en Dublín, realizaron una marcha en la capital irlandesa contra la política injerencista del gobierno norteamericano hacia la nación antillana, y en solidaridad con su pueblo.

El Parlamento de esa nación europea, aprobó también una moción donde se denuncia la extraterritorialidad del bloqueo de Estados Unidos y su recrudecimiento, con la activación del Título III de la Ley Helms-Burton.

En el documento, aprobado en el marco de las celebraciones de las dos décadas de relaciones diplomáticas entre ambos países, los grupos sindicalistas solidarios con Cuba en Dublín, alzaron sus voces a favor del pueblo y gobierno cubanos.

El gobierno irlandés igualmente expresa que continuará con su apoyo a la resolución que año tras año condena el bloqueo en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

