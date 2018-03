Maduro destaca la fortaleza de la democracia en Venezuela

Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó la fortaleza del sistema electoral de esa nación sudamericana, para garantizar la transparencia y legitimidad de las elecciones del 20 de mayo próximo.

El mandatario y aspirante a la reelección por el Frente Amplio de la Patria, precisó que el acuerdo de garantías electorales firmado por varios de los candidatos presidenciales, ratifica el carácter democrático del venidero proceso comicial.

El documento firmado a comienzos de marzo por el jefe de Estado y los candidatos opositores Henri Falcón y Javier Bertucci, incluyó la voluntad de las partes de reconocer los resultados de los comicios presidenciales.

Asimismo, contempló la solicitud a la Organización de las Naciones Unidas, para el envío de una misión observadora y de acompañamiento, con el objetivo de mostrar al mundo la transparencia y efectividad del sistema comicial venezolano.

