Lula por creación de proyecto en defensa de soberanía brasileña

Brasilia, Brasil. – El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sugiere la creación de un proyecto para defender la soberanía nacional.

Así lo afirmó el senador Jaques Wagner, quien junto al gobernador Camilo Santana, visitó a Lula en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná.

Su preocupación es pensar cómo se organizarán los partidos progresistas para crear un proyecto en defensa de la soberanía nacional y no permitir que el país, una vez que haya ganado el respeto internacional, se convierta en un mero exportador de soya, dijo Wagner a la salida del centro policial.

Para Santana, el punto de partida para defender la soberanía nacional es precisamente recordar cómo era el Brasil de Lula y compararlo con el país bajo el mando de Jair Bolsonaro, un presidente que se llama a sí mismo patriota, pero que no le importa el patrimonio del pueblo brasileño.

