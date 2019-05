Libia está al borde de una guerra civil

El representante especial del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Libia, Gassan Salamé, alertó que el país está al borde una guerra civil que podría conducir a divisiones permanentes.

Las condiciones para los refugiados en Libia han empeorado: cerca de tres mil refugiados están atrapados en centros de detención muy cerca de la actual zona de combates, advirtió el representante.

Las partes en conflicto deben silenciar las armas y comprometerse con la misión de la ONU para garantizar un cese total y completo de las hostilidades, y un retorno a un proceso político inclusivo, apuntó Salamé.

Además de los continuos combates, la capital de Libia enfrenta un grave problema con la distribución de agua; debido a los enfrentamientos y el personal de mantenimiento de la instalación de agua fue evacuado.

