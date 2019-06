Latinoamérica muestra su diversidad cultural en UNESCO

La Semana de América Latina y el Caribe quedó inaugurada hoy en la Unesco con un amplio programa dirigido a mostrar la riqueza y diversidad cultural de la región, así lo destacó el subdirector general de la organización, Eduard Matoko.

En ese sentido, enfatizó que con las numerosas actividades previstas quedará plasmada la extraordinaria diversidad cultural de América Latina y el Caribe, una diversidad que en buena medida se fundamenta en la riqueza cultural de los pueblos indígenas, sus tradiciones y sus lenguas.

Asimismo, recordó que la cuarta edición de la Semana estará dedicada al Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que fue declarado por la ONU.

Además, hasta el viernes, la sede parisina de la Unesco acogerá diversas actividades organizadas por las embajadas de la región latinoamericana y caribeña, incluidas la actuación de grupos musicales y danzarios.

