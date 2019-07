Incursión de nave de Estados Unidos en Venezuela viola normas internacionales

Caracas, Venezuela. – El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, calificó hoy como una violación a las normas internacionales la reciente incursión de una aeronave de inteligencia de Estados Unidos en el espacio nacional.

En un mensaje en Twitter, el titular denunció el ingreso de un avión de exploración radio electrónica norteamericano sobre la Región de Información de Vuelo del país sudamericano.

Esta aeronave ingresó a la Región de Información de Vuelo controlada por Venezuela sin reporte de frecuencia aeronáutica, incumpliendo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional, constituyendo un riesgo aeronáutico para otras aeronaves, señaló Padrino.

Por su parte, el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos, señaló la víspera que la maniobra estadounidense constituye una provocación la defensa de Venezuela.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.