Inauguran en Venezuela Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, inauguró el Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales y Democracia Participativa, escenario propicio para la integración regional.

Desde la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el jefe de la diplomacia, explicó que en el país sudamericano está en construcción una fórmula de convivencia, encaminada a acercar el poder al pueblo.

El titular precisó que el encuentro tiene como premisa construir lazos de cooperación e intercambiar opiniones sobre las nuevas formas de gestión de gobierno, para avanzar de manera conjunta hacia el fortalecimiento de la democracia participativa.

Asimismo, Arreaza denunció el asedio al cual es sometido Venezuela y otros países del área por parte de Estados Unidos y sus aliados, quienes luchan por garantizar que las burguesías mantengan el poder político y económico en Latinoamérica y El Caribe.

