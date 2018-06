Gobierno venezolano toma medidas contra guerra económica

El presidente Nicolás Maduro decretó aumentos salariales para todos los sectores como parte de las medidas de protección de la clase trabajadora ante la guerra económica contra Venezuela.

Igualmente aprobó elevar los diversos bonos de ayuda financiera para mitigar la situación de las familias venezolanas ante fenómenos desestabilizadores como la inflación inducida y el alza indiscriminada de los precios.

El mandatario venezolano también informó que las autoridades lograron la detención de un grupo de individuos vinculados a la especulación, al intervenir 8 mercados en varios estados del país.

Maduro reiteró que esas acciones fueron encomendadas al vicepresidente del área económica, Tareck El Aissami, con el propósito de fiscalizar el funcionamiento de dichos recintos, y garantizar el expendio de alimentos y productos de primera necesidad a precios justos.

