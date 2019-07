Gigante tecnológico desafía la guerra comercial

La empresa estadounidense Apple decidió trasladar a China la producción de uno de sus modelos de ordenador, el nuevo Mac Pro, en pleno apogeo de la guerra comercial entre ambas naciones.

El gigante del diseño y producción de equipos electrónicos, software y servicios en línea, tomó la decisión a pesar de las presiones del presidente Donald Trump para que las empresas tecnológicas fabriquen sus productos en el país norteño.

El gigante tecnológico delegó en la empresa taiwanesa Quanta Computer Inc. la fabricación de la computadora de escritorio de unos seis mil dólares de costo en una fábrica cerca de Shanghái.

Sobre las amenazas del gobierno estadounidense con imponer nuevos impuestos para casi todas las importaciones de China, el analista financiero Tom Forte, comentó que Apple tiene una gran confianza en que ambas naciones puedan resolver su disputa comercial y lo hagan en un futuro cercano.

