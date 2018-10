Firman Cuba y Alemania Memorando de Entendimiento

Los bancos centrales de ambos países, Banco Central de Cuba y Deutsche Bundesbank, firmaron en Berlín un Memorando de Entendimiento para lograr, mediante esfuerzos conjuntos, establecer una cooperación técnica mutuamente ventajosa en el sector bancario.

El documento fue firmado por Irma Martínez Castrillón, ministra-presidenta del Banco Central de Cuba, y Claus Tigges, presidente regional para Berlin–Brandemburgo del Banco Central alemán, en la propia sede regional de esa entidad.

La ceremonia de firma del documento, contó con la presencia de Ramón Ripoll Díaz, embajador de Cuba en Alemania, y Horacio Navas, presidente del Banco Popular de Ahorro.

La entrada en vigor del documento permitirá estrechar las relaciones futuras en el campo de la colaboración técnica entre ambos bancos centrales, lo que constituye un instrumento para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre los dos países.

