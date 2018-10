Fernando Haddad denuncia campaña sucia contra su candidatura

Río de Janeiro, Brasil. – El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores de Brasil, Fernando Haddad, denunció este miércoles una campaña mediática en su contra, la que atribuyó a seguidores del aspirante derechista Jair Bolsonaro.

Esas acciones de descrédito y de falsas noticias coincidieron con otra encuesta preelectoral que otorgó a Haddad el 23 por ciento de la intención de voto a cuatro días de los comicios, y la posibilidad de derrotar a Bolsonaro en segunda vuelta.

A propósito de ese sondeo, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva llamó a no dejarse intimidar por las campañas contra Haddad sino a luchar por su candidatura para que el pueblo brasileño vuelva a ser feliz de nuevo.

Acerca de un eventual triunfo de Bolsonaro, la Central Única de los Trabajadores de Brasil advirtió que tendrá consecuencias irreparables porque los movimientos sindicales y sociales y las organizaciones democráticas corren el riesgo de ser exterminados, convocando a votar contra su candidatura.

