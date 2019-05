ExxonMobil presenta demanda contra empresas cubanas.

La Habana, Cuba.- El gigante petrolero estadounidense ExxonMobil promueve hoy una demanda contra dos empresas cubanas tras la decisión del Gobierno de Donald Trump de permitir la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, refiere Prensa Latina.

La compañía interpuso este jueves esa acción en una corte federal de Washington contra el grupo empresarial de capital estatal cubano Cimex; y la Unión Cuba-Petróleo, Cupet.

ExxonMobil indicó que tiene un reclamo certificado por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras para propiedades nacionalizadas en la Isla, incluyendo refinerías de petróleo, como la Ñico López en La Habana.

Mediante el Título III de la Ley Helms-Burton se da la posibilidad de promover una acción en las cortes norteamericanas contra personas y entidades, incluso de terceros países, que inviertan en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo revolucionario.

