Exponen en Naciones Unidas avances de las mujeres cubanas

Naciones Unidas.- La representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas (ONU) Anayansi Rodríguez, expuso, este martes, las oportunidades que tienen las mujeres

rurales en la Isla, a pesar de los obstáculos impuestos por el bloqueo de Estados Unidos.

De acuerdo con la embajadora cubana, en materia de igualdad y empoderamiento de las féminas, la primera garantía es poseer un marco jurídico-legal sin ningún tipo de discriminación por concepto de género.

La representación de Cuba ante la ONU también hizo un llamado a la comunidad internacional y al Grupo de los 67 más China, a la unidad de acción para vencer y eliminar la pobreza, el analfabetismo y las desigualdades imperantes en el mundo.

También se alentó a poner en práctica planes y programas concretos que garanticen la plena autonomía de las mujeres y una verdadera igualdad entre los géneros.

