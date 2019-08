Evo Morales saluda a los pueblos indígenas de Bolivia y del mundo

La Paz, Bolivia. – El presidente de Bolivia, Evo Morales, saludó a las naciones originarias del mundo y de ese país, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado cada 9 de agosto.

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, saludamos a las más de 5 mil naciones originarias que viven el mundo, en especial a los 36 pueblos indígenas originarios campesinos, reconocidos por la Constitución Política del Estado de Bolivia, escribió el mandatario en Twitter.

En ese sentido, resaltó la necesaria inclusión y reivindicación de los derechos de esos pueblos; Evo Morales es el primer presidente indígena en la historia de Bolivia, y uno de los principales impulsores de la defensa del derecho de este grupo poblacional.

El 2019 fue declarado como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, para la protección de los idiomas originarios.

