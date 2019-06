Evo Morales apuesta por la juventud

El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió en un acto público que los candidatos a diputados y senadores del gobernante Movimiento Al Socialismo para la gestión 2020-2025, sean jóvenes con capacidad de debate.

Ayúdenme a seleccionar nuevos asambleístas con capacidad de debate, porque es una batalla ideológica, una guerra de ideas, declaró en el marco de la inauguración del tercer Ampliado de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa.

Morales, al respecto, recomendó que entre los seleccionados estén personalidades y jóvenes de los sectores sociales, que tengan mucha conciencia social, con mucho compromiso con la patria.

Finalmente, insistió en que los sectores sociales del Movimiento Al Socialismo, deben unirse siempre política y electoralmente para que Bolivia se libere en la parte económica, política, social y cultural.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.