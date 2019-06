Evo Morales agradece confianza de comunidad internacional

El presidente de Bolivia, Evo Morales, agradeció la confianza de la comunidad internacional por votar por aclamación a su representante ante Naciones Unidas, Sacha Llorenti, como presidente de la Primera Comisión de la Asamblea General.

El embajador consideró que esta elección es una respuesta al liderazgo del mandatario, y al hecho de que el país se ha convertido en referente en el crecimiento económico, de lucha contra el narcotráfico y de resolución pacífica de controversias.

Llorenti expresó que el trabajo de la Comisión empezará en septiembre, y será muy intenso sobre todo en octubre y noviembre, y contribuirá a que exista el mayor consenso posible sobre esos temas en la ONU.

El representante permanente de Bolivia ante la entidad fue presidente anteriormente del Consejo de Seguridad, y encabezó el Comité Especial sobre los procesos de reestructuración de deuda soberana.

