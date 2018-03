Estados Unidos; tiempo de dimisiones y sustituciones

Washington, EE.UU. – John Doud, el abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renunció, este jueves, luego de solicitar poner fin a la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Según el diario The Washington Post, Doud expresó en un correo que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo con el mandatario porque había perdido la confianza en él, y además, que ya no estaba de acuerdo con las estrategias de investigación de Trump.

Por su lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que sustituirá a su asesor de Seguridad Nacional, Herbert Raymond McMaster, por el exembajador ante la Organización de las Naciones Unidas, John Bolton.

Pese a que McMaster debía abandonar el cargo en este año, la designación de su sustituto ha sido anticipada; la salida del cargo será oficial en las próximas semanas.

