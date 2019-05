Estados Unidos despliega sus fuerzas como propaganda

Un alto cargo iraní considera que el despliegue del grupo de combate del portaviones y bombarderos en Oriente Medio, anunciado por el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, es un mensaje para librar una guerra psicológica contra la república islámica.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Keyvan Khosravi, rechazó las declaraciones amenazantes de Bolton, como un uso poco hábil de un evento desgastado, y recordó que el envío del grupo de ataque se conocía mucho antes del despliegue.

Según John Bolton, el despliegue de fuerzas tiene como objetivo mostrar a Irán que cualquier ataque contra los intereses estadounidenses o de sus aliados, se enfrentará con una fuerza implacable.

Este martes, se supo que Washington podría haber recibido un aviso sobre una amenaza creíble proveniente de Irán, emitido de manera convenientemente vaga por la Inteligencia israelí.

