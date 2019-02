El Caracazo forjó el alma rebelde popular venezolana

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recordó en su aniversario el Caracazo, insurrección civil contra las medidas económicas anunciadas durante el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, en 1989.

A través de su cuenta en Twitter, el mandatario rememoró la acción; el 27 de febrero el pueblo venezolano rompió las cadenas de dominación imperialista que lo sometieron durante un siglo; en las calles se forjó el alma rebelde popular que hoy grita ¡no volverán oligarcas!

Las protestas, finalizadas el 8 de marzo de ese año, fueron consecuencia de los ajustes neoliberales del presidente Carlos Andrés Pérez, principalmente en la capital venezolana.

Como resultado, el Gobierno de entonces militarizó el país y se suspendieron las garantías constitucionales, y la represión se hizo masacre; las primeras muertes se reportaron desde el propio 27 de febrero.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.