Descartan renegociación de acuerdo Brexit con Reino Unido

La Comisión Europea descartó hoy la renegociación del acuerdo sobre el retiro de Reino Unido de la Unión Europea o Brexit, bajo el argumento de que ese mecanismo es el mejor y único posible.

También consideró que la discusión sobre la posible realización de un nuevo referéndum sobre el Brexit en Reino Unido es una cuestión interna de ese país.

Cuando restan poco más de tres meses para que salga oficialmente del club comunitario, la primera ministra, Theresa May, adelantó que a más tardar el 29 de enero la Cámara de los Comunes realizará una votación con vistas a aprobar o no el convenio de retiro.

Hasta el momento, el partido laborista y otras fuerzas políticas opositoras cuestionaron algunos puntos del pacto sobre el Brexit, incluida la implementación de una red de seguridad para evitar una frontera física dura entre la provincia británica de Irlanda del Norte e Irlanda.

