Denuncian impacto de medidas de Estados Unidos contra Cuba

Idriss Jazairy, relator especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el impacto adverso de las medidas coercitivas unilaterales, aseguró que la activación de los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton socava las perspectivas económicas de Cuba y causa un grave impacto en su pueblo.

La decisión de Washington abre la posibilidad de litigios desde territorio norteamericano contra empresas que hacen negocios en Cuba, por ejemplo, las de la Unión Europea, señaló.

Según apuntó Jazairy, se puede esperar que esta medida tenga un mayor impacto negativo en el comercio y los flujos de inversión desde y hacia Cuba y, por lo tanto, conduzca a socavar de manera duradera toda la perspectiva económica del país.

Agregó que los impactos en los derechos humanos de esta política de coerción económica generan preocupación en cuanto a sus efectos sobre el derecho a la salud.

