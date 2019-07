El embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada, alertó sobre los ataques del autodenominado Grupo de Lima, liderado por Luis Almagro, contra el proceso de diálogo que el Gobierno Bolivariano y la derecha opositora adelantan en Barbados.

Moncada denunció el carácter injerencista de la rueda de prensa realizada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, y el venezolano Iván Simonovis, prófugo de la justicia, condenado por los hechos de 2002 que dejaron 19 muertos.

Aseveró que un grupo de países quieren llevar a Venezuela a la guerra y los cabecilllas son los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia.

A pesar de eso el diálogo está en marcha y se defenderá el proceso pacífico, enfatizó el funcionario venezolano en la sede de la ONU en Nueva York.

