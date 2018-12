Denuncia Maduro plan estadounidense de agresión

Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este miércoles los preparativos de un comando aéreo de Estados Unidos como parte de un nuevo intento de agresión contra el país suramericano.

Maduro aseguró que esa trama de carácter terrorista e intervencionista busca violentar la democracia e imponer un gobierno dictatorial en Venezuela y es promovida por el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton.

A su vez, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló que Bolton ha asignado misiones al presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, para iniciar provocaciones militares en la frontera entre ambos países.

Durante su habitual programa Con el Mazo Dando, el dirigente repudió esas maniobras promovidas desde territorio estadounidense, Colombia y Brasil para acabar con la soberanía y democracia de la nación suramericana.

