Debate Venezuela programa de recuperación económica

El vicepresidente del Área Económica de Venezuela, Tareck El Aissami, encabeza la presentación de los resultados del programa de recuperación de la economía ante la Asamblea Nacional Constituyente del país.

De esta manera, el vicemandatario, de conjunto con los ministros del gabinete del área, debate ante la comisión encargada del órgano plenipotenciario los logros de la iniciativa, puesta en marcha desde el 20 de agosto último.

Entre sus objetivos, el programa anunciado por el presidente Nicolás Maduro contempla la implementación de la criptomoneda venezolana Petro, como activo de intercambio internacional para enfrentar el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Asimismo, promueve la estabilidad de los precios, el equilibrio fiscal y tributario, el impulso a la producción nacional, la defensa del salario y una nueva política cambiaria frente al dólar.

