Cuba denuncia en España recrudecimiento de bloqueo

Madrid, España.- El embajador de Cuba en España, Gustavo Machín, denunció hoy el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a la Isla desde hace casi 6 décadas.

Durante un acto organizado en el Ateneo de Madrid por el movimiento español de solidaridad con Cuba, Machín definió a ese cerco estadounidense contra el país caribeño como el sistema de sanciones más largo en la historia contemporánea de la humanidad.

Ni fue levantado, ni dejaron de financiar los proyectos subversivos contra nuestra nación, enfatizó el diplomático antes de la proyección de unos cortos animados sobre esa política hostil y sus consecuencias.

Machín agradeció las múltiples acciones del movimiento de solidaridad español para reclamar el cese de esas sanciones, y enfatizó que es el momento de reforzar la lucha contra esa política genocida, cuya intencionalidad es generar inestabilidad en Cuba.

