Críticas contra cantos racistas en mitin de Trump

Figuras de diferentes sectores y usuarios de redes sociales condenaron los cantos racistas en un mitin del presidente estadounidense, Donald Trump.

En un comunicado este miércoles en Greenville, Carolina del Norte, el gobernante republicano dedicó 20 minutos a atacar a las cuatro representantes progresistas contra las cuales ha arremetido desde el domingo, en particular a la musulmana Ilhan Omar.

El exvicepresidente Joe Biden, uno de los demócratas que buscan la nominación del partido para los comicios de 2020, consideró que el gobernante trata de dividir al país por raza y género.

Desde este miércoles la etiqueta #YoapoyoaIlhan es tendencia en Twiter, con mensajes como Gracias representante Ilhan por defender lo que crees, El racismo NO tiene lugar ni en Estados Unidos ni en el mundo, apoyo a Ilhan y apoyo a La Brigada.

