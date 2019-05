Critica Rusia aplicación de Doctrina Monroe en América Latina

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, instó al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a no regresar a la Doctrina Monroe, calificando su intención de hacerlo como falta de respeto hacia Venezuela y los pueblos de América Latina.

Según el canciller ruso, Moscú se basa en la Carta de la ONU y en los principios y normas de derecho internacional, mientras el Pentágono nombra desde Washington a un presidente interino de otro país.

Serguéi Lavrov también adelantó que Moscú creará un grupo de países formado por la ONU para contrarrestar los planes de intervención militar estadounidense en Venezuela, y espera recibir un apoyo serio de la organización, indicó.

En cuanto a lo dicho por Pompeo acerca de que Rusia, supuestamente, habría disuadido al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de abandonar el país, Lavrov recalcó que esas declaraciones no son verdaderas.

