Crisis en Cataluña complica economía española

Madrid, España. – La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas en España, valora el efecto de la crisis catalana sobre la economía nacional, y lo ha cifrado en una caída de entre 4 mil y 12 mil millones de euros.

Por ello, esa entidad aprueba la rebaja de 3 décimas en las previsiones del Producto Interno Bruto para el próximo año, que el Ejecutivo español comunicó a la Unión Europea.

Aunque considera que ha sido una modificación prudente, advierte que el cálculo se basa en un escenario en el que la crisis institucional sea corta, lo que indica que si la inestabilidad se prolongara en el tiempo, las previsiones podrían empeorar.

El cumplimiento del déficit es otro de los parámetros económicos sensibles a la inestabilidad política generada en la crisis catalana; la agencia avisa, en ese apartado, de un posible efecto negativo.

