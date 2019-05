Crece respaldo internacional a Venezuela

Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y Palestina reafirmaron su apoyo a Venezuela tras la intentona golpista de este martes encabezada por el diputado opositor Juan Guaidó.

En Perú, el exasesor presidencial Alberto Adrianzén rechazó el intento del llamado Grupo de Lima de negar carácter de golpe de Estado a la asonada frustrada, lo que prueba que los gobiernos neoliberales que lo integran son sus cómplices y promotores, al igual que el de Estados Unidos.

Los gobiernos de Turquía, Irán, Uruguay, Nicaragua y Bolivia emitieron comunicados oficiales, mientras movimientos y diputados de izquierda se pronunciaron en rechazo a las acciones violentas ocurridas en Caracas.

Numerosas voces de Centroamérica y el Caribe condenaron la acción desestabilizadora orquestada por la derecha pro-imperialista venezolana y llamaron a defender la soberanía del hermano país suramericano.

