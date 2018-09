Condenan a exasesor de campaña de Trump a 14 días de cárcel

George Papadopoulus, otrora asesor de la campaña hacia la Casa Blanca del presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este viernes una sentencia de 14 días de cárcel por mentir al Buró Federal de Investigaciones.

De esa forma, el condenado en una corte federal de Washington se convirtió en la primera persona del equipo del republicano con una pena como parte de la pesquisa sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones norteamericanas de 2016.

Tal proceso, encabezado por el fiscal especial Robert Mueller, también indaga acerca de una supuesta intromisión del país euroasiático con la campaña de Trump, algo que ambas partes niegan.

Además de las 2 semanas en prisión, Papadopoulus cumplirá un año de libertad supervisada, pagará una multa de 9 500 dólares y realizará 200 horas de trabajo comunitario.

