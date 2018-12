Cierre del Gobierno norteamericano puede extenderse

Washington, EE.UU. – Mick Mulvaney, director de Presupuesto de la Casa Blanca, consideró este domingo probable que el cierre parcial del Gobierno estadounidense se prolongue hasta enero, cuando se instale el nuevo Congreso.

Varias agencias federales están sin fondos porque los miembros del Capitolio no llegaron a un acuerdo sobre las leyes de gastos y los 5 mil millones de dólares exigidos por el presidente Donald Trump para un muro fronterizo, que los demócratas se niegan a aprobar.

Los legisladores se reunieron brevemente en busca de una solución, pero el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, anunció que recesarían y una votación sobre el tema solo podría ocurrir el 27 de diciembre.

En declaraciones a la televisora Fox News, el director de presupuesto dijo que es posible que este cierre del 25 por ciento del Gobierno vaya más allá del 28 de diciembre.

