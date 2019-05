Chalecos amarillos realizan jornada de protestas en Francia

Las calles de Francia fueron escenario de la vigésimo quinta jornada de protestas de los chalecos amarillos, quienes reiteran su rechazo contra las políticas económicas del presidente Emmanuel Macron.

Desde el inicio de las manifestaciones en noviembre de 2018, el movimiento se ha extendido a otros países de Europa, como Alemania, Portugal y Reino Unido, entre otros.

Esta es la segunda protesta de los chalecos amarillos esta semana, pues más de 23 mil personas marcharon el 1ro de Mayo en varias ciudades de Francia para exigir sus reivindicaciones en el contexto del Día Internacional de los Trabajadores.

Tras la represión de la policía francesa en esa jornada, 42 personas fueron detenidas en Estrasburgo, ciudad adonde acudieron unos 2 mil manifestantes, y se prohibieron las protestas cerca de los Campos Elíseos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.