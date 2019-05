CARICOM aboga por un proceso interno pacífico en Venezuela

Caracas, Venezuela.- La Comunidad del Caribe abogó porque la crisis política que vive Venezuela se solucione mediante un proceso pacífico interno, y en cumplimiento con los principios de no intervención y respeto a la soberanía.

En un comunicado, el bloque observó con preocupación el giro de los últimos acontecimientos en la nación suramericana, en referencia al intento de golpe de Estado encabezado por el diputado opositor Juan Guaidó contra el Gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.

Caricom se comprometió a continuar los esfuerzos diplomáticos para la solución consensuada del conflicto, que eviten la amenaza extranjera o el uso de la fuerza militar.

El Caribe manifestó su apoyo al Mecanismo de Montevideo, una propuesta formulada en febrero por México y Uruguay para fomentar condiciones necesarias que permitan encontrar una resolución integral y duradera a la situación en Venezuela.

