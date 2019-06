Capturados en Venezuela implicados en nuevo plan golpista

La mayoría de los implicados en el plan golpista contra el Gobierno bolivariano fueron capturados por las fuerzas de seguridad, y están declarando ante las autoridades, precisó el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez.

El dirigente manifestó que las nuevas evidencias confirman la hipótesis de la implicación de Juan Guaidó y el presidente de Colombia Iván Duque, en los ataques frustrados contra el presidente Nicolás Maduro.

No son hipótesis, ni especulaciones, son evidencias y testimonios obtenidos a través de una labor de inteligencia de meses, que nos permitió saber lo que estos terroristas estaban planificando, recalcó Rodríguez.

Al respecto, el titular de Comunicaciones recalcó que el país sudamericano enfrenta un golpe de Estado, donde la derecha pretendía liberar al corrupto Raúl Baduel, exministro de Defensa, preso por robo de fondos institucionales.

