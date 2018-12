Cámara de diputados dominicana aprueba presupuesto del 2019

La Cámara de Diputados de República Dominicana aprobó este miércoles en 2 lecturas consecutivas, el proyecto de Presupuesto General del Estado del 2019, por un monto de unos 18 mil millones de dólares.

El presidente de la Comisión Permanente de Hacienda del ente legislativo, diputado Ramón Cabrera, presentó al pleno el informe de la comisión bicameral que estudió la iniciativa y destacó que el proyecto apunta al desarrollo del país por lo cual solicitó el voto favorable.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, manifestó que con la aprobación se asiste a un presupuesto que reduce los déficit históricos, “eso es lo que dice su línea histórica“, afirmó.

Al proceso de votación asistieron un total de 165 delegados, de los cuales 122 estuvieron a favor y 43 se presentaron en contra.

