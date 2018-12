Bolsonaro declara que hará todo lo posible contra Cuba y Venezuela

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó siempre a los Gobiernos de Cuba y Venezuela; pero ahora el futuro mandatario dio un paso más, al declarar que dentro de la legalidad y la democracia, su Ejecutivo hará todo lo posible contra estos dos países.

Bolsonaro reiteró que para el próximo 1ro de enero, día de la ceremonia en el que tomará posesión, no se invitó ni al Presidente cubano ni al venezolano, en referencia a Miguel Díaz-Canel Bermúdez y Nicolás Maduro.

El Ministerio de Exteriores de Brasil informó que, en un primer momento, se mandó la invitación a los jefes de Estado de Cuba y Venezuela, pero después la retiraron a petición de los colaboradores del presidente electo.

Desde Venezuela, el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, publicó los documentos que demostraban que Brasil había invitado a Maduro, y también la carta en la que Caracas declinaba la invitación.

