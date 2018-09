Bolivia-Chile: la sentencia en La Haya y sus posibles escenarios

Bolivia y Chile aguardan con expectativa el fallo en La Haya sobre la demanda presentada en 2013 por La Paz, para obligar a su vecino a negociar un acuerdo sobre el acceso soberano al mar.

El próximo 1ro de octubre, la Corte Internacional de Justicia emitirá su veredicto sobre el reclamo boliviano para resolver el centenario diferendo; de los jueces que decidirán sobre el litigio, 14 ya se pronunciaron a favor de Bolivia.

La demanda de La Paz tiene como objetivo obligar a su vecino a negociar de buena fe y con eficiencia, un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico; el argumento se sustenta en que Chile ha quebrantado esa obligación a lo largo de la historia, y debe cumplirla.

El gobierno de La Paz ya adelantó que respetará el fallo de la Corte Internacional, e instó a Chile al diálogo para buscar una solución al centenario conflicto.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.